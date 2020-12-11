Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу. Матчи заключительного, шестого тура группового этапа завершились в ночь на пятницу, передает ТАСС.

В плей-офф сыграют две лучшие команды от каждой из 12 групп и восемь команд, ставших третьими в своих квартетах на групповом этапе Лиги чемпионов.

Из группы А Лиги Европы в 1/16 финала вышли «Рома» (Италия) и «Янг Бойз» (Швейцария), из группы В — «Арсенал» (Англия), «Мольде» (Норвегия), из группы С — «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), из группы D — «Рейнджерс» (Шотландия), «Бенфика» (Португалия), из группы Е — ПСВ (Нидерланды), «Гранада» (Испания), из группы F — «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания).

В группе G выход в плей-офф оформили «Лестер» (Англия), «Брага» (Португалия), в группе Н — «Милан» (Италия), «Лилль» (Франция), в группе I — «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), в группе J — «Тоттенхэм» (Англия), «Антверпен» (Бельгия), в группе K — «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Вольфсберг» (Австрия), в группе L — «Хоффенхайм» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Также из главного еврокубкового турнира в плей-офф Лиги Европы вышли «Аякс» (Нидерланды), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Киев, Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция) и «Шахтер»