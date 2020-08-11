Определились первые два полуфиналиста Лиги Европы

В Германии стартовали матчи 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии противостояния состоят из одной игры.

В Кельне «Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в дополнительное время (1:0).

В полуфинале манкунианцы сыграют с победителем пары «Севилья» – «Вулверхэмптон». Матч пройдет 17 августа в Дюссельдорфе.

Второй полуфиналист определился в Дюссельдорфе, где «Интер» обыграл «Байер» (2:1).

Миланский клуб в 1/2 финала турнира сыграет с победителем пары «Шахтер» – «Базель». Матч пройдет 16 августа в Кельне. (sports.ru)