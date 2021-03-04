Определены победители конкурса рисунков «Отечественная война глазами студентов БГУ»

Подведены итоги онлайн-конкурса рисунков «Отечественная война глазами студентов БГУ», который проводился среди студентов и магистрантов Бакинского государственного университета (БГУ), сообщает #.

По решению членов комиссии конкурса, первое место занял магистр первого курса факультета международных отношений и экономики Фарид Гурбанов, второе место — студентка второго курса механико-математического факультета Чичек Наджафова. Третье место присуждено студентке четвертого курса факультета востоковедения Лейле Ахмедовой.

Победители награждены дипломами и денежными премиями: 300 манатов за первое место, 250 — за второе место и 200 — за третье место.

Рисунки победителей опубликованы на официальном сайте БГУ и в социальных сетях.

| 2021-03-04T17:03:21+04:00 4 марта 2021, 18:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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