Определены победители конкурса рисунков «Отечественная война глазами студентов БГУ»

По решению членов комиссии конкурса, первое место занял магистр первого курса факультета международных отношений и экономики Фарид Гурбанов, второе место — студентка второго курса механико-математического факультета Чичек Наджафова. Третье место присуждено студентке четвертого курса факультета востоковедения Лейле Ахмедовой.

Победители награждены дипломами и денежными премиями: 300 манатов за первое место, 250 — за второе место и 200 — за третье место.

Рисунки победителей опубликованы на официальном сайте БГУ и в социальных сетях.