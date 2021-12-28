Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил в понедельник, что вышел из самоизоляции и направился по требованию оппозиции в Кнессет (парламент) для обсуждения мер по предотвращению распространения омикрон-штамма коронавируса.

«Я в Кнессете, а не на самоизоляции, так как оппозиция, решившись на серьезный демарш, отказывается одобрить постановления об изоляции после контактов с инфицированными омикрон-штаммом, хотя она знает, что «омикрон» гораздо более заразен», — написал Беннет в Twitter. Он добавил, что вопросы общественного здоровья «во время эпидемии должны быть выше мелкой политической игры», и возложил на бывшего премьера и лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху «ответственность за последствия таких [политических] упражнений».

Беннет 26 декабря отправился на самоизоляцию после выявления коронавируса у его 14-летней дочери. (ТАСС)