Оппозиция Украины начала сбор подписей за импичмент Зеленскому

Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент президенту Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива на своей странице в Facebook.

«Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», — написал депутат.

На прикрепленной к посту фотографии виден бланк с девятью подписями.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет.

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что оснований говорить об импичменте нет.