Оппозиция направилась к правительству Армении

В Ереване оппозиция сегодня перекрыла центральный проспект, а после направилась к правительству Армении. Об этом пишет ТАСС.

Отмечалось, что протестующие пели патриотические песни и выкрикивали лозунги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ближе к вечеру полиция Еревана сообщила о задержанных оппозиционерах, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В полицейские отделения доставлены 35 человек», — рассказали в пресс-службе.

10 ноября главы Азербайджана, России и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.