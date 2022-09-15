Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению.

Как передает Спутник Армения, с группой встретился глава Минобороны Армении Сурен Папикян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению с целью осуществления мониторинговой миссии в связи с недавней эскалацией напряженности на армяно-азербайджанской границе, в соответствии с принятым Советом коллективной безопасности ОКДБ решением.

Группу возглавляет начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров.