Опекун

Поведение внутри ячейки общества — семьи, довольно часто можно наблюдать в большем масштабе, в масштабе отдельных социальных групп, а иногда и целых государств. Патриархальная семья, как образец семьи, пропагандируемой основными религиями, копируется на других уровнях. Мужчина – глава семьи, рода, социальной группы, автократического государства. Безусловно, такая модель имеет свои преимущества, позволяет сконцентрировать ресурсы и достигать поставленной цели. Однако, в современном обществе, прошедшем долгую дорогу и достигшем определенного прогресса, обществе, ориентированном на демократические ценности и более гибкую гендерную политику, модель патриархального общества все чаще сбоит.

В случае семьи, патриархальные традиции четко зафиксированы в шариате, домострое. У алжирский писательницы Лейлы Маруан (Leïla Marouane) есть рассказ, который называется «Мой официальный опекун» (Mon tuteur légal). В нем девушка от первого лица рассказывает о том, как брат и сестра, выросшие вместе после смерти родителей, и во всем друг друга поддерживающие, превращаются в чужих людей, почти врагов. Метаморфоза происходит после того как брат, согласно мусульманским традициям, становится ее опекуном. Взрослая самостоятельная девушка, зарабатывающая себе на жизнь преподаванием, полностью зависит от воли брата. По той причине, что он мужчина, глава семьи. Она не может по закону сделать ни единого шага без позволения брата. Ситуация абсурдная и очень часто трагическая, как мне кажется.

Не только мусульманские страны грешат пренебрежительным отношением к женщине. Запад, декларирующий в наши дни, полное равенство между женщиной и мужчиной, шел той же дорогой, что и мусульмане. Право на голосование азербайджанки получили в 2018 году с созданием первой Демократической республики. Француженки получили такое право только в 1944 году. Безусловно, примером для Азербайджана и других республик, позже вошедших в состав Советского Союза, послужил декрет от 1917 года о праве женщин России на голосование.

В отличие от Запада угнетенное положение женщин до настоящего времени является нормой для многих мусульманских стран. Ситуация была такой же и в христианских странах, во времена, когда религия являлась одной из ветвей власти в государстве. Только после отделения религии от государства, в случае России такой акт осуществил Ленин, а в Турции на подобный смелый поступок решился Ататюрк, женщины, хотя бы номинально, перестали зависеть от мужчин.

Еще один парадокс. Мировые религии, как правило, оставляют первенство за мужчиной. Но самая первая монотеистическая религия, возникшая приблизительно в 1000 тысячелетии до нашей эры в Иране — зороастризм, не придерживается этого принципа. Ее адепты поклоняются единому Богу, которого называют Ахура Мазда. Религия признает равенство мужчины и женщины, и отрицает любую форму подчинения, в первую очередь, рабство. Культ зиждется на 7 базовых принципах, очень напоминающих принципы демократического общества. Пророк Заратустра, в азербайджанской транскрипции Зардушт, популярная фигура не только на Востоке, но и на Западе. Как не вспомнить книгу Ницше «Так говорил Заратустра». Правда, ницшеанский Заратустра – певец «сверхчеловека», далек от пророка Зардушта, основателя зороастризма.

Полную зависимость, почти добровольное рабство, возможно объяснить и в некоторой степени оправдать полной материальной зависимостью женщины от мужчины. Отмечу парадокс сегодняшнего дня. Молодые девушки стремятся получить модельную внешность, при помощи современной эстетической медицины, еще и для того, чтобы удачно выйти замуж за богатого мужчину. Проблема этих женщин в том, что достигнув, как им казалось, голубой мечты, став законной супругой олигарха, они часто попадают в полную зависимость от довольного собой и жизнью, мужчины. Другое дело, что иногда женщин устраивает это рабство по ряду причин. Понять этих женщин сложно, еще и потому, что сегодня они могут реализовать себя во многих областях. Они имеют возможности о каких не могли мечтать их бабушки и прабабушки.

Многолетняя практика такой модели поведения привела к тому, что мнение и потенциальные таланты половины человечества игнорировали. Только сейчас, когда во всем мире наблюдаем всплеск активности угнетаемых: будь то черные, нацменьшинства, женщины, начинает раскрываться потенциал этих людей. Он словно сжатая пружина раскрывается быстро, иногда оглушительно. Складывается впечатление, что женщины, в частности, наверстывают упущенные возможности и также в некоторых случаях перегибают палку, как в свое время это делали мужчины. Прогресс налицо. В нашем случае, в нашей республике, в больших городах женщины активны. Чего не скажешь о положении женщин в провинции. Буквально на днях поступила информация из Грузии, где в сельской местности в азербайджанской семье обручили девочку 11 лет с мальчиком 15 лет. Оговорюсь, это была помолвка, а не свадьба. И все же. Решать судьбу детей родителям в светской стране, не самая лучшая забота о будущем детей. Расскажу один забавный и одновременно драматичный случай. Моя подруга, давно переехавшая на постоянное местожительство в Канаду, сделавшая там успешную карьеру, поделилась этой историей. Она приехала навестить брата в Баку. В это же время к нему приехал родственник из района с женой. Моя подруга, долгое время не посещавшая родной город, старалась не терять ни минуты, как можно больше гулять, чтобы запастись впечатлениями. Ну а родственнику из района хотелось застолий и общения с женщиной, столь не похожей на женщин его окружения. Когда канадка устала от еды, бесконечных разговоров о наших замечательных традициях, она решила применить шоковую терапию. На очередной меджлис, женщина пришла в коротких шортах. Эффект оказался даже большим, чем она ожидала. Родственник, справедливо рассудивший, что тлетворное влияние Запада может коснуться его невинной жены, ретировался, забрав жену. Уехали они на следующее утро.

Скажете, смешно. Подумаешь шорты! Дело не в шортах, а в том, что муж решает все. Где жить, как воспитывать детей, с какими людьми общаться, куда тратить деньги, как отдыхать. Все! У нее не может быть своего мнения. Жена, как отражение мужа. Страдают оба. Мужчина, на котором большой груз ответственности и обязанность зарабатывать деньги. Чем больше, тем лучше, еще и потому что покорность жены покупается, в основном, деньгами. У женщины вырабатывается исковерканный постоянной зависимостью нрав. Она скрытна, достаточно лицемерна и не в меру корыстна. Безусловно, я утрирую, но тенденция такова. Покорная жена по мере взросления в определенный момент превращается в гайнану (теща, свекровь – ред.). Образ азербайджанской гайнаны разрекламирован сверх меры. Немало анекдотов, иронии, даже сарказма, когда речь заходит о колоритном образе. Определенная доля истины есть в подобном отношении. Мать семейства, прошедшая тяжелую службу под начальством мужа и, самое главное, своей деспотичной свекрови, через определенное время повторяет ее черты. Авторитарная, не терпящая возражений матрона. «Тирания порождает тиранию». Женщины, как любая угнетаемая часть социума, вырвавшись на волю, часто начинают вести себя, как тиран. Они не видели другой модели поведения. Одна единственная модель: палач — жертва, жертва – палач. Если ты уже не жертва, то, по определению, становишься палачом.

Женщин во всем мире все больше в администрации, в искусстве, в литературе, в политике. Они выходят из тени. Ангела Меркель — одна из самых успешных политиков, сумевшая вывести Германию в лидеры Европы. Не буду множить примеры, они очевидны. Побывшая с визитом в Азербайджане государственный министр по делам европейского соседства Великобритании Венди Мортон заявила, коснувшись Карабахского конфликта: «Женщины могут сыграть важную роль в построении прочного и долгосрочного мира. Когда женщины садятся за стол переговоров, это повышает вероятность соблюдения и сохранения мирного соглашения». А также она не забыла о проблеме присущей всем развивающимся странам, о домашнем насилии, об аде за закрытыми дверьми, который не выносят на суд общественности. «Соединенное Королевство является одной из ведущих стран в продвижении прав женщин и девочек и гендерного равенства, и потому призывает Азербайджан подписать Стамбульскую конвенцию, которая защитит женщин от домашнего насилия»,- резюмировала Мортон. Согласимся с британским министром, женщины заслуживают внимания, уважения и любви со стороны сильной половины человечества.