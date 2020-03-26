Опасная безалаберность

Борьба с распространением коронавируса привлекает внимание к некоторым вещам, на которые в повседневной жизни многие предпочитают закрывать глаза, либо не особо сильно задумываться о них. Речь в данном случае об уровне сознательности (в ее массовом проявлении) в различных обществах.

Очень показательным в этом смысле было бы сравнение ситуации в нашей стране и в соседней Грузии. Сегодня иностранные СМИ и сами грузинские специалисты пишут, что эта страна может стать первой, которая, благодаря правильным превентивным мерам по изоляции, избежит такого явления как пик пандемии коронавируса.

В частности, общеевропейская медиасеть Euractiv называет Грузию успешным примером борьбы с коронавирусом. В статье «Яростная борьба Грузии против COVID-19» ​говорится, что инфекция в стране распространяется довольно медленно. Если первый инфицированный был выявлен 26 февраля, к 22 марта число подтвержденных случаев достигло 61.

«Для сравнения, в соседней Армении первый случай был регистрирован 2 марта, к 22 марта число подтвержденных случаев составляет 194», — сказано в статье.

При этом издание указывает, что Грузия отменила прямое авиасообщение с Китаем еще в январе и начала проверки граждан, прибывающих из стран с высоким риском.

Euractiv цитирует аналитика фонда Карнеги Томаса де Ваала, который связывает успех Грузии с «отличной когортой медицинских работников и хорошими привычками стойкости в трудные времена».

Примерно так же думает директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, если в странах Европы в пик эпидемии уже тысячи зараженных коронавирусом COVID-19, то в Грузии речь будет идти о сотнях.

В том же духе выразилась и первый замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния. Она считает, что у Грузии сейчас есть шанс отсрочить пик и сократить риск распространения эпидемии. «Думаю, у нас есть все условия, чтобы использовать этот шанс. Уже накопилось достаточно опыта, который говорит, что социальное дистанцирование способно сократить риск распространения эпидемии в 5 и более раз», — сказала она, отметив, что медики в Грузии рассчитывают на поэтапное, последовательное распространение.

А бывший председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе отметил, что Грузия одна из редких стран, где с самого начала приняли все возможные эпидемиологические меры для сдерживания. «В первую очередь, это первый этап реагирования на пандемию – сдерживание, и, в принципе, все импортные случаи были отслежены, изолированы и, соответственно, число подтвержденных случаев росло медленно. У нас уже, по-моему, 30-й день, со дня первого случая, и у нас 73 подтвержденных случая, и это нам позволило выиграть, минимум, месяц для того, чтобы подготовить систему здравоохранения для волнового развития уже второй фазы распространения эпидвспышки», — сказал Зоидзе.

При этом руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявляет, что «в таких случаях ничего не бывает слишком, поэтому меры должны быть еще ужесточены и главное мероприятие – это социальная дистанция».

В это же время, ради сравнения, достаточно просто вспомнить ситуацию на наших улицах – такой, какой вы видите ее каждодневно из своих окон. Последние недели СМИ и интернет-ресурсы всей планеты, включая и азербайджанские, и турецкие, и российские, без устали, по многу раз на дню повторяют одно и то же – не выходите из дома, не приближайтесь к людям ближе чем на 1-1,5 м, носите маски, откажитесь от поцелуев и рукопожатий. Вроде бы все понятно. И опасность таких действий тоже обозначена довольно ясно. Однако немалая часть наших сограждан как будто находится в глухом информационном вакууме. Невооруженным глазом средь бела дня можно видеть людей, которые при встрече пожимают руки, стоят рядом, беседуют, неспешно прогуливаются вдвоем, втроем. А то и грызут семечки из одного пакетика.

Если такое творится повсеместно, можно ли надеяться, что Азербайджан избежит пандемии? При том, что число инфицированных в нашей стране уже больше, чем в Грузии. И если сейчас никто не обращает внимания на вопиющее поведение многих взрослых людей, то кого мы станем винить завтра, когда, не дай Бог, число заражений по стране приобретет стремительный рост? Не приходится сомневаться, что эти же самые беспечные гуляки начнут вопить и обвинять во всем кого угодно, только не самих себя. Вот вам и уровень сознательности в трудную минуту. Выход тут, видимо, один – ужесточение упреждающих мер.