ООН выступает за независимое расследование убийства Кашикчи

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за независимое и беспристрастное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.

«В принципе мы продолжаем выступать против смертной казни. Мы приняли к сведению сегодняшние сообщения о том, что восемь человек были признаны виновными и приговорены за убийство Джамаля Кашикчи», — сказал Дюжаррик. (РИА Новости)