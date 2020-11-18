ООН выделила 100 млн долларов на борьбу с голодом

ООН выделила 100 млн долларов на борьбу с голодом в мире.

«Заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сегодня выделил 100 млн долларов, чтобы люди в странах, подвергающихся наибольшему риску голода, спровоцированного эпидемией, экономическим спадом и изменениями климата, смогли обеспечить себе пропитание», — говорится в сообщении на сайте ООН, передает RT.

Отмечается, что 80 млн долларов получат Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южный Судан и Йемен.

Для помощи Эфиопии могут быть выделены дополнительные 20 млн долларов.