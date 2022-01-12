ООН обратилась к мировому сообществу с призывом о незамедлительной помощи Афганистану. Необходимы 4,4 млрд евро, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в стране, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Deutsche Welle.

По его словам, из 39 миллионов жителей Афганистана в неотложной помощи нуждаются 22 миллиона человек.

Собранные средства пойдут в числе прочего на ускорение строительства временных жилищ и обеспечение доступа к питьевой воде, а также борьбу с болезнями и голодом. Эксперты полагают, что в текущем году с недоеданием столкнутся 4,7 млн жителей Афганистана.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди предупредил об угрозе распада Исламской Республики и образования массовых потоков беженцев. С подобным явлением будет сложно бороться, поскольку оно способно выйти за пределы региона, указал он.