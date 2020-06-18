ООН опубликовала доклад, осуждающий действия Армении, оккупировавшей часть территории Азербайджана

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке опубликован всеобъемлющий доклад о международно-правовых обязательствах страны-агрессора Армении, которая оккупировала часть территорий Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, основным автором доклада является профессор, королевский адвокат Малкольм Шоу. Основные положения доклада заключаются в следующем:

• Регулярные вооруженные силы Армении приняли непосредственное участие в оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана;

• Армения создала марионеточный режим на оккупированных территориях Азербайджана, и продолжает поддерживать его наличие различными способами, в том числе путем сохранения своего военного присутствия на этих территориях. Пытаясь замаскировать свою роль агрессора марионеточным режимом, Армения не сможет уклониться от ответственности за эти нарушения международного права;

• Международное право запрещает захват территорий с применением силы. Ввиду этого какие-либо мероприятия, осуществленные Арменией или ее марионеточным режимом на оккупированных территориях Азербайджана не могут изменить прежний правовой статус этих территорий, и таким образом, согласно международному праву, эти территории продолжают оставаться азербайджанскими;

• Армения несет государственную ответственность за нарушение международного гуманитарного права и международных прав человека. В список такого рода нарушений входят попытки изменить законы и правовую систему, относящиеся к оккупированным территориям Азербайджана, нарушение прав на собственность, разрушение или уничтожение объектов культурного и исторического значения, создание армянских поселений на оккупированных территориях;

• Армения должна положить конец своим нарушениям, а также возместить ущерб, нанесенный ими. Согласно международному гуманитарному праву и международным правам человека такие обязательства могут быть проконтролированы и осуществлены имеющими полномочия в отношении Армении механизмами, например, договорными органами ООН по правам человека и соответствующими судебными институтами;

• Что касается военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных Арменией в ходе агрессии, индивидуальная ответственность может быть осуществлена национальными судами, в том числе судами привлеченных или третьих стран, ответственность Армении как государства может быть обеспечена соответствующими межгосударственными механизмами.

Доклад, разоблачающий захватническую политику Армении, напечатан и опубликован со статусом официального документа Генассамблеи и Совбеза ООН.