В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовали доклад о нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Агентство Анадолу.

Доклад, который Верховный комиссар Мишель Бачелет обещала опубликовать до истечения срока своих полномочий, был опубликован в 23:48 по швейцарскому времени — в последний день ее пребывания в должности.

В 48-страничном документе приведены интервью с 23 уйгурами, 16 этническими казахами и одним кыргызом, проживающими в Синднзяне.

Авторы доклада утверждают, что 26 респондентов с 2016 года либо подвергались произвольным арестам через определенные промежутки времени либо привлекались к принудительному труду в китайских лагерях перевоспитания.

Правозащитники ООН также задокументировали серьезные нарушения прав человека Синьцзяне под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Подчеркивается, что эти нарушения «могут представлять собой преступления против человечности».

«Законы о борьбе с терроризмом, под предлогом которых происходят нарушения прав человека, весьма проблематичны с точки зрения международных норм и стандартов в области прав человека. В законе, предоставляющим властям право на масштабное расследование, запреты и давление, содержатся весьма расплывчатые, расширенные и непонятные определения»,- говорится в докладе УВКПЧ.

Авторы доклада, помимо всего прочего, подтвердили достоверность сообщений о пытках, жестоком обращении и принудительном лечении в отношении заключенных в лагерях перевоспитания.

Документов, к которым получили доступ в УВКПЧ, недостаточно для составления точной статистики по нарушениям, однако дискриминационной атмосферы в лагерях перевоспитания достаточно, чтобы подтвердить широкий характер нарушений прав человека в подобных учреждениях, подчеркнули в ООН.

Правозащитники утверждают, что представители мусульманского меньшинства в лагерях перевоспитания лишены основных прав человека, а религиозная идентичность, свобода слова, неприкосновенность частной жизни и право на передвижение незаконно запрещены.

Авторы доклада подчеркивают, что репрессивная и дискриминационная практика Китая вышла за рамки всяких границ, многие жители разлучены с семьями из-за задержаний и принудительных работ в лагерях перевоспитания или вынуждены покинуть страну из-за давления.

В заключительной части доклада содержится призыв к Пекину «немедленно освободить произвольно задержанных в лагерях перевоспитания, тюрьмах и подобных центрах содержания под стражей», «предоставить информацию о местонахождении лиц, чьи семьи в СУАР не могут связаться с ними», «пересмотреть законы о борьбе с терроризмом, о национальной безопасности и правах меньшинств», «немедленно организовать расследование нарушений прав в лагерях перевоспитания» и «разъяснить утверждения о разрушениях мечетей, храмом и кладбищ в регионе, предоставив точные данные».

10 декабря 2021 года в УВКПЧ сообщили, что доклад о действиях Китая будет обнародован в течение нескольких недель.

По прошествии нескольких месяцев доклад так и не был опубликован, что вызвало реакцию международных правозащитных организаций, особенно уйгуров.

Бачелет 23-28 мая посетила Китай. На пресс-конференции в Пекине она уклонилась о того, чтобы предоставить информацию о дате публикации доклада.