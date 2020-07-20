«Он, как звезда, продолжает светить нам сверху»: сегодня Анару Мамедханову исполнилось 50

Сегодня бессменному капитану легендарной команды КВН «Парни из Баку», общественному деятелю, патриоту Анару Мамедханову исполнилось бы 50 лет.

До своего юбилея он не дожил 9 лет, покинув этот мир в расцвете сил, полный планов и больших идей на будущее. Сложно переоценить вклад Анара Мамедханова в пропаганду азербайджанской культуры. Он сыграл большую роль в возрождении азербайджанского КВН, был грамотным политиком, занимая место депутата в азербайджанском парламенте. Но главное, он был настоящим другом, и это подтвердит каждый, кому посчастливилось быть рядом с легендарным капитаном КВН.

Память об Анаре будет жить вечно в сердцах его родных и друзей, которые чтят его память добрыми словами и воспоминаниями.

Так случилось и сегодня. Первым капитана поздравил товарищ по команде и по духу Бахрам Багирзаде, несмотря на то, что до сих пор находится в больнице и лишь пару дней назад вышел на связь со своими подписчиками:

«Анару Мамедханову исполнилось 50! Перед этой датой я сознательно не написал безнадёжную частицу «бы», потому что для тех, кто знал и любил Анара, он навсегда останется живым! Не мы решаем, когда заканчивается наша земная жизнь, но только от нас зависит, будет ли эта жизнь вечной. Анар своей недолгой, но яркой и пламенной земной жизнью, возвёл свой мост в будущее, оставив после себя потрясающее наследие — трёх прекрасных детей, которых его супруга Ирада Мамедханова воспитала достойными людьми и гражданами; преданных и верных друзей, которые ни на секунду не забывают о нём; множество важных дел и поступков, которые наилучшим образом характеризуют мужчину. Я не знаю ни одного человека, который бы не уважал Анара. С ним можно было спорить, не соглашаться, но даже его оппоненты признавали в нём безусловного лидера, потому что он всегда выходил на бой с горячим сердцем и чистой душой. 50 – немаленькая цифра, но вечность лучшая награда! С днём рождения, Капитан!», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Еще один «Парень из Баку», ныне генеральный директор Xəzər TV Мурад Дадашев сообщил на своей странице в Instagram, что сегодня в 15.00 на телеканале будет представлен фильм «Капитан»», посвященный легендарному квнщику и другу.

Анар Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем — механико-математический факультет Бакинского государственного университета. В 1988 году создал знаменитую команду «Парни из Баку», а в 1991 года стал президентом Бакинского городского КВН. Под его руководством «Парни из Баку» одержали ряд побед, но, бесспорно, среди них есть одна особенная. Это победа в турнире 10 лучших команд 20 века, состоявшегося в 2000 году, который принес нашей команде титул «Чемпионы КВН 20 века». Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения, создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая подготавливала фильмы на патриотическую тему. Скончался 23 апреля 2011 года на 41-м году жизни в результате сердечно-сосудистой недостаточности и ишемической болезни сердца.

В апреле 2018 года в свет вышла книга известного писателя-публициста, заслуженного журналиста, ныне – посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой — «Анар Мамедханов. Судьба капитана».

«У каждого человека есть мечта. Через 2 года Анару Мамедханову исполнилось бы 50 лет. Он не умер, он всегда будет жить в наших сердцах. Я мечтаю, чтобы через два года мы собрались бы вместе, может быть в сквере или школы, у барельефа или бюста Анара Мамедханова», — сказала Э. Ахундова на презентации книги.

Супруга Анара Мамедханова – Ирада Мамедханова чтит память о безвременно ушедшем муже, воспитывает детей, продолжает работать врачом:

«Рядом со своим мужем я имела возможность быть слабой, идти вместе с ним или за ним, и быть уверенной, что есть человек, который сделает невозможное, а потом скажет – это все ради тебя! Анару было важно, чтобы рядом с ним была счастливая жена, он от этого сам становился счастливее. Он всегда считал, что если в женщине есть потенциал, то он должен быть реализован. Хотя и к этой теме он часто относился с иронией – «Лучше пусть женщина возмущается, чем скучает». Я до последнего дня слышала от него признания в безграничной любви, получала цветы по поводу и без повода, сюрпризы, которые оставили самые нежные чувства. Инициатива всегда исходила от него, и это меня очень вдохновляло. Женщина по природе всегда ждет от мужчины решительных действий. А его решительность проявлялась во всем», — пишет она в своих воспоминаниях.

Завершить статью также хочется словами супруги капитана:

«Внутри у него была правда, наверное, поэтому в его жизни было так много хороших людей, которые, в свою очередь, помогали ему. Он очень искренне относился к людям, и они отвечали ему тем же. Даже сейчас, когда его нет, я чувствую это отношение к нам, его семье. Люди поддерживают нас, говорят массу теплых слов, и это придает силы. Я признаю, что все это благодаря Анару. Он, как звезда, продолжает светить нам сверху… За свою жизнь я получила огромный запас любви. Только любовь, пусть и ушедшая в вечность, способна хранить в душе веру и надежду…»