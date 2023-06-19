Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила и направила в международные организации специальный отчет о о вовлечении армянских детей в политику ненависти к азербайджанцам.

Об этом # сообщили в Аппарате омбудсмена.

В сообщении отмечается, что 18 июня во всем мире отмечают Международный день борьбы с разжиганием ненависти, и целью подготовки данного отчета является доведение до сведения мировой общественности, а также соответствующих международных организаций фактов вовлечения Арменией детей в политику ненависти против Азербайджана и призыв к принятию неотложных мер в связи с профилактикой разжигания ненависти.

В отчете, подготовленном на азербайджанском и английском языках, приводятся факты использования детей в качестве инструментов в политике ненависти, проводимой Арменией против Азербайджана в течение многих лет, привлечением детей к военным действиям в период конфликта, в том числе во время Второй Карабахской войны, публикации данных фактов в СМИ и других источников.

Отметим, что Аппарат омбудсмена на основе материалов расследований, информации, полученной из достоверных источников, а также опубликованной в социальных сетях и СМИ, подготовил отчет о преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев и направил его в соответствующие международные правозащитные структуры.