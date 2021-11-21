Прогнозируется, что после дефицита нефти в объеме одного миллиона баррелей в сутки в 2021 году на рынке сформируется ее избыток в 2022-2023 годах в объеме 1,3 миллиона и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оксфордский институт энергетических исследований (OIES).

В отчете OIES говорится, что неопределенность на рынке останется высокой на протяжении всего указанного периода, а баланс рисков будет способствовать более жесткой рыночной конъюнктуре.

Институт прогнозирует, что рост мирового спроса на нефть останется стабильным на уровне 5,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, 3,6 миллиона баррелей в сутки — в 2022 и 2,1 миллиона баррелей в сутки — в 2023 году.

Ожидается, что мировой спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года во всех кварталах 2022-го и в среднем превысит 220 тысяч баррелей в сутки, а затем вырастет еще на 2,1 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.

В OIES отмечают, что мировые поставки нефти вырастут на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, на 5,9 миллиона баррелей в сутки — в 2022 и на 2,2 миллиона баррелей в сутки — в 2023 году.