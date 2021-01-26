Около 5 тыс. солдат Нацгвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта

Около 5 тыс. бойцов Национальной гвардии США будут находиться в Вашингтоне до середины марта. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли.

«Национальную гвардию попросили продолжать поддерживать федеральные правоохранительные органы в количестве примерно 7 тыс. бойцов в ближайшие недели. Это число, скорее всего, снизится до примерно 5 тыс. к середине марта», — сказал он.

По его словам, военные находятся на постоянной связи со спецслужбами США, которые обеспечивают их необходимой информацией о возможных незаконных акциях протеста. Уитли подчеркнул, что такого числа нацгвардейцев в американской столице вполне достаточно, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность в городе. (ТАСС)