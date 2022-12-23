В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр, который был разрушен российским авиаударом в марте. Об этом написал в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, оккупационные власти сносят заднюю и центральную части здания, а фронтальную намерены оставить как основу для «реконструкции». Снос руин — это «попытка навсегда скрыть физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала этой фазы войны», подчеркнул Андрющенко.

В результате бомбардировки драмтеатра в Мариуполе 16 марта погибли около 300 мирных жителей. В ОБСЕ и правозащитной организации Amnesty International назвали российскую бомбардировку здания военным преступлением. (DW)