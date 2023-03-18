Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Резолюция «Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года» осуждает массовую резню, учиненную против азербайджанского мирного населения в Ходжалы 26 февраля 1992 года, документ призывает международное сообщество признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, поддерживает кампанию «Справедливость к Ходжалы», — говорится в сообщении.

Напомним, что 16-17 марта 2023 года в столице Исламской Республики Мавритания городе Нуакшот состоялась 49-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), по итогам которой были приняты выдвинутые Азербайджаном пять резолюций.