Официальный Баку раскритиковал нидерландский парламент

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала документы, принятые парламентами некоторых европейских стран.

Она отметила, что новая ситуация, сложившаяся после Отечественной войны, и выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября — вопросы, которые находятся в центре внимания не только стран региона, но и всего международного сообщества.

«Азербайджанская сторона всегда заявляла и еще раз подчеркивает, что соблюдение подписанных трехсторонних заявлений является важным условием для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, его развития. В последние дни законодательные органы некоторых европейских стран выступают с документами, касающимися ситуации в регионе и реализации договоренностей», — сказала Л.Абдуллаева.

Она напомнила, что 2 марта в постоянной комиссии по внешним связям Палаты депутатов парламента Италии была принята резолюция «О состоянии выполнения соглашения между Арменией и Азербайджаном».

«В ней обе стороны призываются к конструктивным действиям. Демонстрируя сбалансированную позицию, парламент поручил итальянскому правительству провести работу на двусторонней основе с обоими государствами для стимулирования мер по укреплению доверия и созданию условий для будущего примирения между Арменией и Азербайджаном», — сказала глава пресс-службы.

Она также отметила, что итальянский парламент уделил особое внимание разминированию территорий и, в частности, предоставлению соответствующих карт.

«В целом уже второй раз законодательный орган Италии акцентирует свое внимание на вопросе выполнения трехстороннего заявления. В принятой 18 ноября 2020 года резолюции также приветствовалось подписание указанного документа, а стороны были призваны соблюдать вытекающие из него обязательства», — сказала Л.Абдуллаева.

25 февраля этого года комитет по внешним связям парламента Нидерландов принял резолюцию с призывом к правительству страны в связи с освобождением военнопленных, арестованных Азербайджаном.

Представитель МИД АР заявила, что этот очередной необоснованный документ субъективного характера был принят благодаря стараниям членов комитета, известных своей предвзятостью.

«Хотелось бы отметить, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время обсуждения резолюции выступил против ее принятия, заявив, что и Армения, и Азербайджан имеют взаимные претензии в отношении военнопленных, и предложил включить воззвание к обеим сторонам. Несмотря на это, соответствующая поправка не была внесена в резолюцию. А это в очередной раз свидетельствует о том, что парламентарии некоторых стран отдают предпочтение своей предвзятой позиции даже в усилиях по обеспечению мира в регионе.

Хотелось бы подчеркнуть, что в новой ситуации, сложившейся в регионе в результате достижения соглашения о прекращении военных действий, крайне важно реализовать трехсторонние заявления, выступающие в качестве основных гарантов устойчивого мира. Любая сторона в стремлении к установлению мира в нашем регионе должна своими заявлениями и деятельностью способствовать реализации именно этих соглашений», — подытожила Л.Абдуллаева.