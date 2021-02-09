Военнослужащие ВС Азербайджана подорвались на мине

Военнослужащий Азербайджанской армии подорвался на мине.

Как сообщает Report, инцидент произошел в направлении села Талыш Тертерского района.

Командир N-ской воинской части полковник-лейтенант Кямиль Дуниев подорвался на мине. Во время происшествия он получил тяжелые ранения и был эвакуирован в военный госпиталь. К.Дуниеву ампутировали ногу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Министерство обороны подтвердило факт подрыва на мине. В министерстве добавили, что вместе в полковником-лейтенантом подорвались еще трое военнослужащих: «8 февраля в результате разрыва мины в направлении села Талыш Тертерского района военнослужащие Дуниев Кямиль Алибала оглу, Ахмедзаде Гасан Алик оглу, Оруджев Эльшад Лятиф оглу, Агаев Магеррам Октай оглу получили тяжелые ранения.

После оказания первой медицинской помощи военнослужащие были госпитализированы в военный госпиталь.

В настоящее время военнослужащие находятся под контролем врачей.

Состояние стабильное, их жизням ничего не угрожает» — добавили в оборонном ведомстве.

По данным же Генеральной прокуратуры, в период с 10 ноября 2020 года по настоящее время в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц; 52 военнослужащих и 8 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.