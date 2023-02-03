Администрация президента Республики Корея намерена обратиться в полицию из-за распространенной в СМИ информации о том, что на решение о переносе офиса лидера на новое место якобы могло повлиять использование услуг предсказателя, пишет агентство Yonhap.

В четверг издание News tomato привело слова бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Корея Бу Сын Чхана о том, что в процесс принятия решения о переносе администрации президента был вовлечен человек, якобы способный предсказывать судьбу. Весной 2022 года нынешний президент Республики Корея Юн Сок Ёль перенес свою резиденцию из Голубого дома в здание Минобороны в районе Йонсан.

Власти намерены подать заявление в полицию на Бу Сын Чхана, журналиста News tomato и сотрудника еще одного издания, поскольку те опубликовали материалы без проверки фактов.

«Распространение абсурдных ложных обвинений в том, что в процесс принятия решения был вовлечен предсказатель, — оскорбление госслужащих и народа, злонамеренная клевета», — подчеркнули в администрации президента.