Одноклубник Роналду сдал четвертый положительный тест на COVID-19 за 6 недель

Аргентинский полузащитник туринского «Ювентус» Пауло Дибала продолжает испытывать проблемы из-за коронавируса COVID-19. Как сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito, за последние шесть недель хавбек сдал четыре положительных теста на вирус.

О своей болезни футболист сообщил еще в конце марта, признавшись, что коронавирусом заразилась и его девушка Ориана Сабатини. Произошло это после того, как вирус был выявлен у других игроков «Ювентуса»: Даниэле Ругани и Блеза Матьюиди.

По информации источника, последний тест Дибалы на COVID-19 дал положительный результат. Сам хавбек намерен потребовать более интенсивного лечения, учитывая тот факт, что уже в начале мая туринский клуб намерен возобновить тренировки для подготовки к продолжению сезона Серии А, приостановленного из-за пандемии.

Отмечается, что Дибала, вероятно, сдаст кровь для анализа на наличие антител, выработанных при вирусе. Если таковые будут выявлены, то врачи определят футболисту новый курс лечения.

В текущем сезоне Серии А Дибала принял участие в 24 матчах, забив семь мячей и сделав четыре результативные передачи.(Газета.Ru)