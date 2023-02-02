Не успели закончиться хвалебные оды в адрес нового «пакета социальных реформ» правительства, читай, банальной индексации пенсий, зарплат и социальных выплат, как подоспело решение Тарифного совета о повышении на треть стоимости за проезд в общественном транспорте.

Такой исход был вполне ожидаем. Еще в разгар индексации независимые экономисты обсуждали последующий выход на сцену Тарифного совета. Удивляет лишь скорость – в стране еще не пересмотрены пенсии, а минимальная зарплата подросла всего на 15%. Тем не менее регулируемые государством цены тут же пошли в рост, не выждав, хоть для приличия…

Итак, вчера решением Тарифного совета повышена на 33% стоимость за проезд на общественном транспорте. Нашумевший вердикт задействуют с 3 февраля, а цены в метро и маршрутных автобусах вырастут еще на 10 гяпиков — с 30 до 40. При этом верхний предел тарифа составит 40 гяпиков на внутригородских автобусных маршрутах. Пригородные дороже – от 40 гяпиков до маната, что зависит от расстояния. Кроме того, на междугородних автобусах цены не превысят 0,030 маната за 1 километр (раньше — 0,024 маната).

На полученные с этого повышения деньги будут обновлять автобусы и улучшать в них «качество обслуживания», сообщили в ТС. Говорят, что кроме повышения на заседании «была подчеркнута» некая «дифференциация тарифов» — что-то вроде помощи незащищенным, а проще, бедным слоям населения. Когда это будет – неизвестно, а цены растут сейчас. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием непонятной широкому кругу читателей специальной лексики…

Ободренные поддержкой правительства транспортники бравируют в СМИ. Замдиректора компании-перевозчика «General Avto Company» Асиф Рустамов считает, что «небольшое» повышение тарифа на проезд в общественном транспорте немного сократит расходы компании. По его словам, возможность обновления запасов запчастей появилась бы при тарифе в 50 гяпиков. Все это возмущает и без того недовольную публику. Она, кстати, не в курсе расходно-доходной части бизнеса этого господина. Зато о состоянии инфраструктуры общественного транспорта, автобусов на периферии, а главное, своих кошельков люди знают не понаслышке.

Мусолившие все это время «пакет социальных преобразований» проправительственные эксперты ожидаемо затихли в социальных сетях. По мнению прочих, новое повышение привнесет в нашу жизнь вереницу расходов, а их по меркам зарплат и без того через край.

С января правительство повысило минимальную заработную плату на 45 манатов, напомнил в беседе с # экономист Самир Алиев. При этом стоимость проезда увеличили на 33,33%. Получается, что с февраля расходы на дорогу одного члена азербайджанской семьи увеличатся самое меньшее на 6 манатов. Путь туда и обратно без пересадки обойдется в 24 маната – и это минимум. А вот семье из трех человек придется потратить самое малое 72 маната…

«Если принять, что средняя семья состоит из четырех человек, а транспортом ежедневно пользуются не менее двух, расходы ее увеличатся самое малое на 12 манатов. То есть государство дает 45 манатов и забирает 12 (26,7%). А если две пересадки у каждого, итого четыре, траты удвоятся, особенно у проживающих в Хырдалане и Сумгайыте. Кстати, рост минимальных зарплат уже ощутили самозанятые – их налоги и социальные выплаты выросли, а теперь и расходы на транспорт».

Словом, самое время поддержать социальные слои, чтобы бедные платили меньше. Подойти к ценам за проезд, так сказать, дифференцированно. Но не тут-то было. «Тарифный совет обсудил это сейчас и отложил до следующего раза, — говорит С.Алиев. – Полагаю, не случайно. Следующее повышение, вполне возможно, будет под соусом разделенного тарифа. Поэтому его оставили на потом».

Как уже говорилось, подорожание общественного транспорта было ожидаемо. Еще в сентябре транспортники обратились в ТС за повышением. Сейчас их запрос одобрен. Кстати, о причинах на этой волне говорят разное, поскольку данные о расходах и доходах этой отрасли общественности неизвестны. Впрочем, она не исключение из общего правила. Из какого расчета растут тарифы на это и все остальное – никому неизвестно. Но есть народная примета – индексация пенсий и зарплат верный признак грядущего повышения регулируемых цен.

По мнению аналитиков, на очереди подорожание железнодорожного транспорта, цен на газ, бензин и электроэнергию.

Занимательно и то, что новая волна теперь уже «государственного» подорожания накрыла общество на общем фоне экономического благополучия. В прошлом году валютная выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов республики почти удвоилась к той, что была в предыдущем…