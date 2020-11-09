ОДКБ выразила сожаление в связи с инцидентом со сбитым российским вертолетом

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировала трагический инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолет.

Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе «привело к печальным последствиям».

«Выражаем серьезную озабоченность произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа», — заявил он РИА Новости.

Напомним, что Азербайджан взял на себя ответственность за инцидент. Баку принес свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.