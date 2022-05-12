Компания Bakcell впервые в Азербайджане запустила самую современную технологию передачи голоса — VoLTE (Voice over LTE).

VoLTE предоставляет пользователям смартфонов высокую скорость, более четкую и бесперебойную голосовую связь в сети LTE.

Эта самая современная технология передачи голоса предоставляет дополнительные преимущества для абонентов Bakcell. Отныне можно разговаривать по телефону и одновременно полноценно использовать услуги мобильного интернета в сети 4G. Более того, технология VoLTE положительно влияет на время автономной работы смартфонов.

Услуга VoLTE от Bakcell доступна по всей стране, включая освобожденные территории. Благодаря высококачественной сети LTE Bakcell в Шуше, на равнине Джыдыр Дюзю и других частях Карабаха, абоненты Bakcell смогут пользоваться услугами VoLTE и на этих территориях.

Наберите *303#YES на своем телефоне, чтобы проверить, поддерживает ли он технологию VoLTE.