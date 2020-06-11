Очередное массовое захоронение обнаружено в ливийской Тархуне

В ливийском городе Тархуна, освобожденном на прошлой неделе от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, обнаружено очередное массовое захоронение, сообщает Агентство Анадолу.

Пресс-служба штаба операции «Вулкан гнева», проводимой признанным ООН Правительством национального согласия Ливии (ПНС) распространила кадры с места захоронения.

Глава Управления по делам пропавших без вести Лютфи Тевфик Мисрати сообщил, что останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после чего будут предприняты необходимые шаги для перезахоронения.

«В этом захоронении обнаружены останки не менее двух человек. Другое захоронение — чуть подальше с останками еще 10-12 человек. В целом речь идет уже о не менее пяти подобных захоронениях»,- сказал Мисрати.

Представители Ливийского Красного полумесяца сообщили, что исследуют весь район и обратились за помощью к военной прокуратурк и Управлению по делам пропавших без вести.

После того, как правительственные войска обеспечили контроль над городом Тархуна в одной из городских больниц было обнаружено 106 тел, в том числе женщин и детей.