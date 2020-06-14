Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

На улицах Атланты снова протесты. Чтобы их разогнать, полиция пускает в ход слезоточивый газ. На этот раз поводом для массовых демонстраций стала гибель афроамериканца Рейшарда Брукса, которого полицейский ранил в ходе задержания.

Сообщается, что Брукс в нетрезвом состоянии уснул за рулем и перекрыл проезд другим автомобилям. При задержании сопротивлялся, отнял у одного из офицеров электрошокер и выстрелил из него. В ответ полицейский открыл огонь. Брукс попал в больницу и там скончался. Стража порядка уже уволили. А начальник полиции Атланты ушла в отставку, сообщила мэр города.

«Я не считаю, что это было оправданное применение силы, поэтому потребовала, чтобы стрелявшего офицера немедленно уволили. Что касается отставки Эрики Шилдс, это было ее желание. Однако она будет работать над тем, чтобы общество снова могло доверять полиции. И, вероятно, займется разработкой мер для проведения полицейской реформы», — заявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.