Скорость и имеющийся на данный момент успех военного бунта в России, во главе которого стоит основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, шокировали весь мир. Вместо анонсированного кремлевскими пропагандистами в феврале прошлого года «взятия Киева за три дня», мы все видим, как «вагнеровцы» стремительно берут под свой контроль один населенный пункт за другим.

Ростов-на-Дону был взят быстро и легко, попытка стихийных митингов в городе была подавлена жестко. Кроме того, по данным телеграм-канала AP Wagner, в Воронежской области 180 российских военнослужащих и силовиков отказались препятствовать действиям ЧВК Вагнер и сложили оружие. Телеграм-канал «Верстка» утверждает, что подразделения ЧВК «Вагнер» идут к Москве в обход Воронежа, в город не заходили.

В момент когда я пишу эти строки, колонна «вагнеровцев» двигается по трассе «Дон» в объезд Воронежа в сторону Москвы. Так, по крайней мере, сказал собеседник «Вёрстки» в силовых структурах Воронежской области. «Про захват военных объектов в городе — брехня, не было их здесь», — утверждает другой собеседник-военный. Ранее сообщалось, что Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

Совершенно очевидно, что в ближайшие день-два будут иметь место жестокие бои, итог которых предсказать никто не берется. Но совершенно очевидно, что страх схватил за горло сторонников нынешнего руководства РФ. И ладно бы, если с заявлениями в его поддержку выступали кремлевские пропагандисты, руководители субъектов Федерации. Так нет же! Свой голос в этой связи решил подать депутат Милли Меджлиса, руководитель псевдо-оппозиционной партии под названием «Единый народный фронт» Гудрат Гасангулиев.

Я бы не стал вспоминать пятикратного депутата Гасангулиева, не ляпни этот верзила нечто совершенно шокирующее.

Он сравнил устроившего мятеж в России главу «ЧВК» Евгения Пригожина с Суретом Гусейновым (полевым командиром, совершившим вооруженный мятеж, который завершился свержением президента страны Абульфаза Эльчибея и власти Народного фронта Азербайджана). «В России начался мятеж против законной власти наподобие мятежа, организованного Суретом Гусейновым в нашей стране. В отличие от позиции, которую занимала в то время Россия, мы должны поддержать законное правительство и хотели бы, чтобы законное правительство России разоружило мятежников без кровопролития»,- изрек Гудрат бей.

Удивительно, но его речи оказались весьма схожи с позицией Союза армян России, который назвал «недопустимыми и опасными» попытки «решать разногласия в России через ультиматумы и смуту». «Любые попытки внесения раскола в российское общество должны немедленно пресекаться, от кого бы они не исходили», — говорится в сообщении. При этом, САР — это организация, действующая в РФ. То есть, их позицию еще как-то можно понять. Тогда как речи депутата ММ Г.Гасангулиева объяснить гораздо сложнее. Разве что можно предположить, что его связи с РФ настолько глубоки, что он готов вещать в унисон с САР и кремлевскими пропагандистами.

В любом случае, приведу всего один аргумент, доказывающий аморализм и неуместность таких сравнений. Азербайджан того времени вел освободительную войну, выступая против страны-оккупанта, коей являлась Армения. Тогда как Россия ныне является страной-оккупантом, которая аннексировала Крым, поддержала сепаратизм и начала полномасштабную войну против Украины, называя все это «специальной военной операцией».

Россия разрушила огромное количество мирных украинских городов, сравняла с землей Бахмут, который весьма похож ныне на уничтоженный армянами Агдам. Россия совершила геноцид в Буче и Ирпене. Она до сих пор бомбит Киев. Если с кем-то и сравнивать Россию, так это с Арменией, которая оккупировала наши земли, устроила геноцид в Ходжалы, бомбила в ходе 44-дневной войны Гянджу и Барду.

Поразительно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи давно присутствующему на политической сцене Гасангулиеву. Он не может не понимать оскорбительности сравнений Азербайджана, который пострадал от оккупации, с Россией, которая сама пришла с войной в другую страну! А еще, он не может не знать того, что Азербайджан всегда заявлял о поддержке территориальной целостности Украины.

То есть, наша страна, на официальном уровне осуждает действия России против Украины. Эти действия совершила та самая законная российская власть, которую ныне призывает защищать Гудрат бей! Он предлагает встать на сторону тех, кто находится под международными санкциями за чудовищные преступления против Украины и ее народа.

Самое омерзительное в этой истории то, что среди близких друзей Г.Гасангулиева есть люди, тесно связанные с Украиной. В том числе и живущие ныне в Украине. Той самой, бомбить которую, воевать против которой продолжает законная российская власть. Это просто шокирующий цинизм! Который, я уверен, не ускользнет от украинской стороны. Предположу, что депутата ММ Г.Гасангулиева внесут в базу «Миротворец», что ему запретят въезд в Украину и передадут всем союзникам этой страны текст речи этого парламентария. Что в перспективе может сделать его нежелательной персоной во многих странах Европы.