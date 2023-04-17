21 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.

Об этом # сказал зампред Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев.

По его словам, праздничный намаз в некоторых мечетях будет совершен в 08:00, в некоторых – в 09:00.

«Вечер 20 апреля считается предпраздничным», — отметил он.

Фуад Нуруллаев добавил, что 19 апреля УМК издаст фетву в связи с праздником Рамазан.

Отметим, месяц Рамазан начался в Азербайджане 23 марта. 9, 11, 13 и 17 были Ночи предопределения.

Напомним, 21 и 22 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан. В связи с праздником в Азербайджане 4 дня – 21, 22, 23 и 24 апреля будут нерабочими.