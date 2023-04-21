Посол Азербайджана в НАТО встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО.

Об этом в Twitter написал глава представительства Азербайджана при НАТО, посол Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде:

«У нас состоялась прекрасная встреча со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности госпожой Ирен Феллин. На встрече мы обсудили вопросы, стоящие на повестке партнерства НАТО-Азербайджан, WPS (Women, Peace and Security), а также конференцию высокого уровня, которая состоится осенью этого года в Баку”, — отметил Дж.Гусейнзаде.