Общее количество смертей от коронавируса в Иране превысило 3 тыс.

Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, в Иране за сутки составило 138 случаев, а общее число умерших превысило 3 тыс. Такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур.

«Со вчерашнего дня выявлено 2987 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 47 593 человека», — приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур добавил, что «за 24 часа из-за коронавируса умерли 138 человек, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 3038».

Он также отметил, что «по состоянию на сегодняшний день выздоровели 15 473 человека».

Большую часть марта количество заболеваний в Иране оставалась на уровне от тысячи до 1,2 тыс. в день. Однако 23 марта этот показатель начал резко расти и в течение пяти дней превысил отметку в 3 тыс. случаев в сутки. На протяжении последних шести дней число новых заболевших колеблется в диапазоне 2,9-3,2 тыс. человек в день.(ТАСС)