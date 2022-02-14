Страны Балтии сделали запрос председательствующей в ОБСЕ Польше по организации встречи с представителями Беларуси в связи с военной активностью на территории республики, сообщили в польской миссии в воскресенье.

«Эстония, Латвия и Литва обратились к польскому председательству в ОБСЕ с просьбой провести встречу с Беларусью и другими заинтересованными государствами в связи с необычными военными действиями», — говорится в сообщении в твиттер-аккаунте председательства Польши в ОБСЕ.

«Встреча будет созвана в понедельник в соответствии с Венским документом», — добавили там.