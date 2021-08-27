В заявлении фирмы Wiz говорится, что ее специалисты в ходе проверок сумели получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данным тысяч пользователей облачной платформы Microsoft Azure. Уязвимость скрывалась в сервисе платформы по обслуживанию баз данных Cosmos DB.