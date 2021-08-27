Исследователи обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира.
В заявлении фирмы Wiz говорится, что ее специалисты в ходе проверок сумели получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данным тысяч пользователей облачной платформы Microsoft Azure. Уязвимость скрывалась в сервисе платформы по обслуживанию баз данных Cosmos DB.
«Такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix (если назвать только некоторые) используют Cosmos DB для управления огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени», — сообщили в Wiz. Уязвимость получила название #ChaosDB.
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Автор: Редакция | Дата: 2021/08/27, 12:10 | Рубрика: Мир

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