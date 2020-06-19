Обнаружен необычный симптом COVID-19

Ученые из Канады предположили, что первичным симптомом коронавируса может быть воспаление слизистой оболочки глаза, передает РИА «Новости».

В данном случае речь идет о конъюнктивите — это воспаление тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век. Он может появиться из-за попадания в глаз грязи, бактерий, вирусов.

Так, ученые изучили случай 29-летней пациентки, которая в марте текущего года поступила в больницу с покраснением глаза. У нее диагностировали конъюнктивит, но традиционное от него лечение не помогало.

В дальнейшем выяснилось, что женщина недавно побывала в Азии. У нее взяли тест на коронавирусную инфекцию, он дал положительный результат.

При этом, как отмечают специалисты, у нее не было привычных для коронавируса симптомов — кашля и лихорадки.

Известно, что пациентка перенесла болезнь без осложнений.

| 2020-06-19T15:29:45+04:00 19 июня 2020, 17:45|12345 (Пока оценок нет)
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