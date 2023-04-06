Обнародованы объемы газа, который будет экспортироваться из Азербайджана в Венгрию.
Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, выступая на форуме «Коридор зеленой энергии» в Тбилиси.
Он сообщил, что с Азербайджаном достигнута политическая договоренность относительно импорта природного газа – около ста миллионов кубометров на этот год.
«Но в дальнейшем, в долгосрочной перспективе, в рамках контракта эти объемы могут быть увеличены до двух миллиардов кубометров в год», — добавил министр.