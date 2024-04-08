В праздничные дни в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, однако к ночи местами возможен дождь. Юго-восточный ветер вечером перейдет в северо-западный, скорость ветра составит 10-15 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, 13-18 градусов тепла.

11 апреля без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, 11-16 градусов тепла.

12 апреля преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем стихнет. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, 13-18 градусов тепла.

В районах Азербайджана на праздники переменные осадки, умеренный восточный ветер.