Обнародован прогноз погоды на 6 ноября.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, в отдельных местах полуострова возможны интенсивные дожди, ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью будет 9-11° тепла, днем 11-13° тепла. В Баку ночью будет 9-11° тепла, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность будет 80-90%.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в отдельных местах ливневые дожди, в высокогорье прогнозируется снег. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 4-8° тепла, днем 11-13° тепла, в горах ночью от 3° до 2° тепла, днем 5-9° тепла.