Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем — 31-35° тепла, в Баку ночью — 24-26° тепла, днем — 32-34° тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана без осадков, однако днем в отдельных горных территориях возможны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем — 35-40°, местами — 42° тепла, в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 26-31° тепла.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.

В обращении говорится, что в ближайшие дни на территории страны сохранится жаркая погода, температура воздуха местами будет достигать 42-43 градусов, ожидается усиление ветра.

«В такую погоду малейшая неосторожность и невнимательность приводит к пожарам. Кроме того, непрерывное использование кондиционеров увеличивает риск коротких замыканий в электропроводах. В связи с этим МЧС просит население строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, в сильный ветер купаться в море опасно. Также в жаркие дни не рекомендуется долго находиться на воздухе, желательно носить светлую, легкую одежду из хлопка, больше находиться в тени или прохладном месте, пить побольше воды», — говорится в обращении МЧС.