Обнародован отчет клиники Charite о лечении Навального

Врачи берлинской клиники Charitе обнародовали отчет о лечении Алексея Навального. Он опубликован в медицинском журнале Lancet.

В публикации говорится, что пациент поступил в медучреждение 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы. Согласно заключениям немецких специалистов, блогер якобы был отравлен веществами из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Западные коллеги игнорируют конкретные запросы российской стороны по обстоятельствам инцидента. Кроме того, российская сторона до сих пор не получила должного отклика на запрос к техсекретариату Организации по запрещению химического оружия о содействии по ситуации с Навальным.(Газета.Ru)