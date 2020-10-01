Обама виртуально посетил матч плей-офф НБА

Бывший президент США Барак Обама посетил первый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» в качестве виртуального зрителя.

Напомним, матчи НБА проходят без болельщиков из-за пандемии COVID-19. Лига использует видеотехнологии, имитируя фанатов на трибунах.

«Мы видели вас, мистер президент. Спасибо», — написал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс в Twitter.

Стоит отметить, что «Лейкерс» победил в первом матче со счетом 116:98.(Газета.Ru)

| 2020-10-01T09:47:19+04:00 1 октября 2020, 13:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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