Обама официально поддержал кандидатуру Байдена на пост президента

Бывший президент США Барак Обама заявил, что поддерживает кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства. Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Reuters.

Обама назвал Байдена своим другом и сказал, что «с гордостью его поддерживает».

«Выбор Джо моим вице-президентом был одним из лучших, которые я когда-либо принимал. Он стал мне близким другом», — сказал Обама.

Бывший президент признался, что видит Байдена на посту главы Соединенных Штатов. По его мнению, политик может «излечить» страну в тяжелые времена. Кроме того, Байден имеет все качества, которые хотят видеть американцы в президенте США.

| 2020-04-14T21:14:50+00:00 14 апреля 2020, 22:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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