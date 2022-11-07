Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решили отменить с 7 ноября все ограничения и меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Об этом, как передало Информационное агентство ОАЭ (WAM), сообщил в воскресенье официальный представитель Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA) Сейф аз-Захири.

По его словам, ношение масок будет необязательным во всех учреждениях открытого и закрытого типа, в том числе в местах отправления религиозных обрядов и мечетях, за исключением медицинских учреждений и центров для людей с ограниченными возможностями. В то же время сохраняется требование соблюдать пятидневную самоизоляцию при заражении коронавирусом. Ограничения снимаются в понедельник с 06:00 по местному времени (05:00 мск).

«Что касается приложения «Аль-Хосн», его использование будет ограничиваться подтверждением сертификатов о вакцинации и результатов анализов по запросу внутри страны и за ее пределами. Таким образом, зеленый пропуск не требуется для посещения общественных мест», — заявил аз-Захири. При этом организаторы спортивных мероприятий могут потребовать пройти осмотр или предъявить сертификат о вакцинации, пояснил он.