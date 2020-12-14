ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе

Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян призвал оградить регион Персидского залива от размещения оружия массового поражения и баллистических ракет.

«Нам необходимо, в первую очередь, оградить наш регион от того, чтобы он превратился в зону, в которой находится оружие массового уничтожения, (нужно, чтобы) также был бы свободен (регион) от баллистических ракет и устремления некоторых регионалов к созданию ядерного оружия», — сказал он на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.(РИА Новости)

| 2020-12-14T18:18:45+04:00 14 декабря 2020, 19:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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