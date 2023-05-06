Объединенные Арабские Эмираты получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в субботу сообщило Информационное агентство ОАЭ.

По его данным, меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие ОАЭ в работе объединения в качестве партнера по диалогу, был подписан на полях заседания министров иностранных дел организации, которое состоялось в Индии 4-5 мая. Подписи под документом поставили генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и посол ОАЭ в Индии Абдель Насер аш-Шаали. Как отмечает агентство, предоставление статуса партнера по диалогу «олицетворяет постоянные усилия ОАЭ по поддержанию и развитию сбалансированных партнерских отношений с другими странами и международными организациями».

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян подчеркнул роль ШОС в поддержании политической стабильности и экономического развития Евразии, указав на «исключительную важность таких объединений в укреплении сотрудничества между странами для достижения общих целей». «В предстоящий период ОАЭ будут стремиться принимать активное участие в работе ШОС и укреплять взаимодействие с государствами-членами. Мы рады стать партнером организации, глобальное влияние и значение которой продолжает расти», — приводит агентство слова министра.

Заседание Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС прошло 4-5 мая в столице штата Гоа — городе Панаджи — на юге Индии, председательствующей в организации.