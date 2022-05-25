Объединенные Арабские Эмираты впервые с 2020 года отправили в Европу 1 млн баррелей нефти на танкере «Moscow Spirit». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что танкер направляется в сторону Нидерландов, а именно — в Роттердам.

По данным агентства, танкер нанят компанией TotalEnergies. Известно, что эмиратская нефть есть еще на одном супертанкере этой компании. Предполагается, что этот груз может оказаться в Европе из-за отказа ряда стран от российской нефти.

Введение нефтяного эмбарго против России в Евросоюзе активно обсуждают с начала мая, но пока диалог по этому вопросу не привел к консенсусу. В частности, соответствующий запрет блокирует Венгрия, настаивая на продлении периода перехода и/или вывода страны из ограничений. (Газета.Ру)