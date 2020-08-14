О разных сортах одного и того же …

Поговорим о циниках штатных и внештатных. Начнем с первых. Главный редактор пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» и руководитель телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян намекнула, что России надо ввести своих военных в Беларусь, где люди несколько дней подряд протестуют против авторитарного президента Александра Лукашенко. «А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», — написала она она в Twitter.

И тут имеет смысл напомнить, что «вежливыми людьми» или «зелеными человечками» называют обычно вооруженных людей без опознавательных знаков, похожих на российских военных. Это так называемая «личная армия» Владимира Путина. В феврале-марте 2014 года такие «вежливые люди» неожиданно появились в украинском Крыму возле воинских частей, административных зданий и аэропорта. Там они блокировали и брали под свой контроль стратегически важные объекты. Собственно так и начиналась активная аннексия Крыма.

То есть, Симоньян открытым текстом предлагает российским военным, «личной армии» Путина приступить к аннексии части территорий Беларуси, в которой сейчас сложная внутриполитическая ситуация. Удивительно ли слышать такие провокационные и преступные призывы от Марго? Вовсе нет. Потому, что она всегда обеспечивала информационную поддержку любым преступлениям, осуществляемым Кремлем. Кроме того, именно она выступила недавно, в годовщину вторжения российских войск в Грузию, с поразительным по степени неприкрытого цинизма заявлением.

Скандальный текст она обнародовала на личном канале в Telegram. Симоньян упрекнула Кремль в «нерешительности» из-за того, что Кремль не оккупировал столицу Грузии Тбилиси, а также не «поставил жирную точку» на украинском Донбассе. «Нерешительность не красит ни страну, ни мужчину, ни геополитику. Как у классика, в итоге мы огребаем и войну, и позор», — написала главред RT. Как видим, она раз за разом выходит за рамки журналистики, позиционируя в качестве российского политика, причем имперских взглядов, наплевавшего на независимость и суверенитет государств, против которых руководство РФ решает совершать преступления.

В этом смысле Марго и руководимые ею проекты очень напоминают немецкую газету «Volkischer Beobachter», что в переводе означало «Народный обозреватель». Эта газета, в свое время купленная на деньги из секретного фонда рейхсвера, играла роль печатного органа НСДАП. После их прихода к власти газета стала самой массовой в Германии; в 1933 году её тираж составлял 130 тысяч экземпляров, в 1940 — 1 млн экземпляров, в 1944году — уже 1,7 миллиона экземпляров. Напоминаю об этом, проводя параллели с рейтингами возглавляемых Симоньян СМИ, о чем Марго и сама часто любит вспоминать.

Но этому штатному цинику российской пропаганды я бы посоветовал вспомнить о том, каков был финал «Volkischer Beobachter», где с первых дней Второй мировой войны пафосно описывались победы германской армии, не всегда опираясь на достоверные факты. Последний номер этого рупора НСДАП вышел 30 апреля 1945 года, то есть за считанные дни до капитуляции гитлеровской Германии. А главный редактор этого издания Вильгельм Вайс был арестован как человек, виновный в преступлениях нацизма. В 1949 году в рамках деятельности Нюрнбергского процесса его приговорили к трём годам заключения в трудовом лагере. Кроме того, подлежало конфискации 30 % его собственности и вводился запрет на работу в суде сроком на десять лет. Ещё до окончания заключения Вильгельм Вайс умер в 1950 году в возрасте 57 лет.

Маргарите Симоньян, которая пользуется заслуженным презрением миллионов людей в самых разных странах мира, включая даже Армению, стоит вспомнить о судьбе «Volkischer Beobachter» и ее главреда Вильгельма Вайса. При этом, вынужден заметить, что цинизм этой дамы является привычным. Она за это большие деньги получает и отрабатывает их сполна. Другое дело – внештатный цинизм. Его примеры демонстрируют некоторые российские знаменитости. Так, знаменитый российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который вручил ему Александр Лукашенко.

«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране»,- написал Спиваков в открытом письме президенту. – «Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением».

И тут имеет смысл напомнить о том, кто говорит о необходимости соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Дело в том, что последние десять лет в Минске проходил фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». И в течение всего этого времени «внезапно прозревший» Спиваков считал РБ страной образцовой с точки зрения демократии и прав человека? Нет, конечно, он все прекрасно понимал. Но, тогда была иная политическая конъюнктура. Сейчас «виртуоз Москвы», понимает реальное состояние российско-беларуских отношений и делает заявления, которые понравятся в Кремле.

Спиваков, кстати, не раз проявлял себя в ипостаси обладателя не только музыкального, но и политического слуха. В 2012 году он призвал поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ и «не раскачивать лодку», то есть не митинговать, не протестовать. А в 2014 году он вместе с другими российскими деятелями культуры написал письмо в поддержку аннексии Крыма — преступления, за которое на РФ наложены международные санкции. При этом, Спиваков не осудил убийство под стенами Кремля лидера российской оппозиции Бориса Немцова. То есть, господин Спиваков виртуозно умеет молчать, когда это ему выгодно, виртуозно поддерживать преступления своей страны против иных государств, а также виртуозно следовать политической конъюнктуре и «внезапно прозревать», требуя демократии в РБ. И я, признаюсь, затрудняюсь ответить, в чьих действиях больше цинизма — Марго Симоньян или Владимира Спивакова.