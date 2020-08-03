О правилах посещения пляжей в Азербайджане в период карантина

Для посещения пляжей нет необходимости где-либо регистрироваться или бронировать места. Как сообщает Vesti.az, об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана заявил председатель Государственного агентства по услугам и социальным инновациям (ASAN) Ульви Мехтиев.

«С 5 августа мы запускаем сайт www.cimerlik.az. Этот портал носит ознакомительный характер. Граждане смогут получить всю необходимую информацию по более 100 пляжам Баку и Сумгайыта в режиме реального времени: вместительность, адрес. Все они вошли в соответствующий реестр. Благодаря тому, каким цветом отмечены те или иные пляжи (зеленый, красный, желтый), отдыхающие будут знать их загруженность», — пояснил он.

По словам У. Мехтиева, пляжи будут работать с 8:00 до 21:00 часов.

«Контролировать ситуацию (вход-выход на пляж, соблюдение социальной дистанции отдыхающими) будут представители ASAN Könüllüləri. Они будут проводить мониторинг. В случае обнаружения нарушений правил, информация будет доведена до сведений соответствующих структур. Кроме того, если отдыхающие столкнулись с какими-либо проблемами, просьба также обращаться к сотрудникам ASAN Könüllüləri», — заявил председатель Госагентства.

Несмотря на то, что снят запрет на посещение пляжей, на них нельзя проводить развлекательные шоу-программы или спортивные соревнования.

«Есть пляжи, которые не вошли в реестр. На них не будут проводиться дезинфекционные мероприятия со стороны представителей районных исполнительных властей. Поэтому мы просим отдыхающих, предпочитающих именно эти места отдыха, соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические нормы», — резюмировал У. Мехтиев.