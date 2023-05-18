Между экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленский была чрезвычайная связь и общий черный юмор.

Об этом рассказал тогдашний директор по коммуникациям и помощник Джонсона Гуто Гарри, комментируя первые месяцы полномасштабной войны и последние месяцы премьера в должности, пишет Политико.

24 февраля 2022 года в 4 часа утра Джонсону позвонил военный чиновник, который сообщил, что российские войска пересекли границу Украины. После этого премьер около пяти минут говорил с Зеленским. По словам Гарри, украинский лидер был обеспокоен, но очень спокоен, несмотря на обстоятельства.

«Со мной все в порядке, у меня хорошие люди, но никогда не знаешь, когда российский спецназ ползает по всему твоему городу. Я просто надеюсь, что это не последний раз, когда мы с вами говорим», — процитировал британец Зеленского.

С начала полномасштабной войны Джонсон стал мощным союзником украинского президента и постоянно призывал Запад поддержать Киев. После отставки он продолжил отстаивать украинские интересы.

Гэри отметил, что политики в разговорах часто делятся шутками. В частности, ракеты «N-Law», которые Великобритания поставляла в Украину, они называли «N-Loves». Во время одного из разговоров Зеленский сказал, что лично разочарован отставкой Джонсона.

«Нам очень грустно, что вы подали в отставку. Мы все разочарованы, Борис. Я лично разочарован. Вас в Украине все любят. Это правда», — снова процитировал президента Гарри. (УНИАН)